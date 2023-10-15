أونروا: مليونا فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب نفاد المياه

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، من أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن «المياه أصبحت مسألة حياة أو موت»، مشددًا على ضرورة «توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص»، وذلك بحسب ما نقلته شبكة «بي بي سي».

وأشارت الوكالة الأممية في بيان صحفي، إلى عدم السماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة منذ أسبوع، قائلة إن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العامة.

ودعت «أونروا» السلطات الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين المحتمين بمنشآتها بأنحاء قطاع غزة، بمن فيهم الموجودون في شمال القطاع ومدينة غزة.