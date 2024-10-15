المايسترو أمير عبد المجيد: استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل خاطئ

بدأ صالون الأوبرا الثقافي بعنوان "الموسيقى في عهد الذكاء الاصطناعي" ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثانية والثلاثين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، منهم الملحن عمرو مصطفى، المايسترو أمير عبد المجيد، الدكتور حسام لطفي، وأحمد درويش، وأدارت الصالون السفيرة لمياء مخيمر.

وافتتح الصالون بكلمة ألقتها السفيرة لمياء مخيمر، القنصل العام السابق بكاليفورنيا، رحبت خلالها بالحضور وأشادت بجهود وزارة الثقافة المميزة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني في إنشاء مركز للصناعات الثقافية والإبداعية الذي يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث المايسترو أمير عبد المجيد عن أن سبب ظهور الذكاء الاصطناعي في الموسيقى هو إصلاح الأغاني المقدمة من نجوم الزمن الجميل، بسبب غياب التقنيات الحديثة في تلك الفترة. كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه عندما يغني مطرب كبير في السن، لتصحيح بعض الجمل. لكنه انتقد الاستخدام الخاطئ لهذه التقنية، الذي أدى إلى حدوث كوارث أضرّت ببعض جوانب التراث.