أعرب أحمد رمضان « بيكهام » لاعب المنتخب الأوليمبي ، عن سعادته بفوز «الفراعنة» على الكاميرون بهدفين لهدف بأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال « بيكهام » إن تحقيق العلامة الكاملة أمر مهم للمنتخب ويمنح اللاعبين المزيد من الثقة لمواصلة المشوار، مؤكدًا أن المنتخب جاهز لأي منافس في نصف النهائي.

وتابع أنه يؤدي في مركزي «الديفيندر والمساك» حسب رغبة الجهاز الفني، لكنه في الأساس لاعب وسط ملعب.

وكشف أن لقب « بيكهام » سببه أنه كان يلعب وسط ملعب وظهير أيمن ويجيد تسديد الضربات الثابتة ولذلك اطلق عليه هذا اللقب.

وتأهل المنتخب الأوليمبي بشكل رسمي لنصف النهائي، بعدما حقق العلامة الكاملة بتسع نقاط في الدور الأول للبطولة، حيث فاز على مالي بهدف نظيف، وغانا بثلاثة أهداف لهدفين وعلى الكاميرون بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة، ليتصدر المجموعة الأولى في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الحالي والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).