قرر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" لتعزيز التنمية في كافة المجالات.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية بمحافظة القدس، اعتماد برنامج لتمكين النساء الرياديات وبرنامج تنمية الريف في القدس، واعتماد التصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ مشروع شارع قلنديا الموازي، وإنشاء مجمع الدوائر الحكومية في محافظة القدس لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وصادق مجلس الوزراء على إنشاء مدارس في القدس بقيمة 20 مليون دولار، منها مدرستان مهنيتان، وعلى تقديم دفعات مالية لقضايا القدس بقيمة 16.5 مليون شيقل (5.5 مليون دولار) وصرفها كأولوية.

وخصص المجلس 2.25 مليون دولار لصالح جمعيات تعاونية في مجال الإسكان في محافظة القدس، إضافة لتوفير 500 فرصة عمل لمده 6 أشهر لأبناء القدس.