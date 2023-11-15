 لاب توب وأسطوانات.. جيش الاحتلال يدعي العثور على معدات تكنولوجية في أحد مباني مجمع الشفاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لاب توب وأسطوانات.. جيش الاحتلال يدعي العثور على معدات تكنولوجية في أحد مباني مجمع الشفاء

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 نوفمبر 2023 - 9:18 م
ادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن «مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع لمستشفى الشفاء».

ووفقًا للفيديو الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، تبيّن أن المعدات التكنولوجية عبارة عن لاب توب ومجموعة من الأسطوانات.

وذكر المتحدث إن «وحدة الكوماندوز (شلداج) ووحدات خاصة أخرى تواصل، تحت قيادة الفرقة 36 عملها بطريقة دقيقة في محيط مستشفى الشفاء، حيث تقوم بأعمال التمشيط بحثاً عن البنى التحتية التابعة لحماس».

وادعى أن «المقاتلين واجهوا عند دخولهم إلى أرض المستشفى، عدداً من عناصر حماس وقضوا عليهم».

وأكمل: «وفي وقت لاحق، وأثناء عمليات التمشيط داخل أحد أقسام المستشفى، عثر المقاتلون على غرفة تحتوي على وسائل تكنولوجية خاصة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية تستخدمها حماس».

وأشار إلى العثور على مقر عملياتي ووسائل تكنولوجية تابعة لحماس، قائلًا إن الجيش يواصل العمل في محيط المستشفى بناءً على المعلومات الاستخبارية المتوفرة.

 

 

 

 

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