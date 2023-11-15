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#عاجل قوات جيش الدفاع تكشف عن مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع لمستشفى الشفاءتواصل وحدة الكوماندوز "شلداغ" ووحدات خاصة أخرى تحت قيادة الفرقة 36 عملها بطريقة دقيقة في محيط مستشفى الشفاء حيث تقوم بأعمال التمشيط بحثاً عن… pic.twitter.com/BnFAIKpm2w
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2023
#عاجل قوات جيش الدفاع تكشف عن مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع لمستشفى الشفاءتواصل وحدة الكوماندوز "شلداغ" ووحدات خاصة أخرى تحت قيادة الفرقة 36 عملها بطريقة دقيقة في محيط مستشفى الشفاء حيث تقوم بأعمال التمشيط بحثاً عن… pic.twitter.com/BnFAIKpm2w