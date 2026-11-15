إصابة 5 أطفال إثر سقوط أجزاء من سقف حضانة بمنطقة البيطاش في الإسكندرية

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أُصيب 5 أطفال من تلاميذ إحدى الحضانات بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إثر سقوط جزء من سقف إحدى حجرات الحضانة بالطابق الأول العلوي على الطابق الأرضي.

وجرى نقل الأطفال المصابين إلى مستشفى العجمي العام، حيث يتلقى اثنان منهم العلاج، فيما غادر 3 أطفال المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية.

ومن جهته وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في بيان صحفي، بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وانتقال الأجهزة التنفيذية المعنية إلى موقع البلاغ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتلقت غرفة عمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة بلاغًا بسقوط جزء من سقف الحجرة بأحد العقارات المكونة من 3 طوابق، بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة البيطاش.

وانتقل الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إلى مستشفى العجمي العام لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين، والتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما وجّه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة الحادث وحالات الإصابة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، جرى تشميع 4 محلات أسفل العقار، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، بحضور رئيس حي العجمي ورئيس القطاع ومهندسة المنطقة ومفتشي المتابعة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة تداعيات الحادث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.