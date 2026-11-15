سبيس إكس تنجح في التقاط مركبة ستارشيب لدى عودتها من الفضاء

عادت مركبة "ستارشيب" التابعة لشركة "سبيس إكس" إلى الأرض بنجاح، اليوم السبت، حيث التقطتها أذرع ميكانيكية عملاقة في الجو، في الموقع نفسه الذي انطلقت منه قبل 22 ساعة.

وكان ذلك هو المشهد الختامي الذي تطلع إليه إيلون ماسك وفريقه، إذ نجحت الشركة للمرة الأولى في التقاط مركبة "ستارشيب" أثناء عودتها من الفضاء. لكن انفجار صاروخ دفع المرحلة الأولى بعد وقت قصير من إطلاقه أمس الجمعة من ولاية تكساس، حال دون تحقيق الشركة هدفها المتمثل في استعادة جزأي الصاروخ والمركبة معا.

وظل الحطام في خليج المكسيك، داخل منطقة جرى تحديدها بعوامات، بينما هبطت المركبة الفضائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والتي تتخذ شكلا انسيابيا يشبه الرصاصة، بشكل عمودي في منصة الإطلاق.