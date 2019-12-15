الأوقاف: فتح باب الترشيح للإمام المثالي على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب الترشيح للإمام المثالي على مستوى الجمهورية للعام الحالي، في إطار سياسة الوزارة للتشجيع المستمر للأئمة المتميزين علميًّا ومهنيًّا.



وأوضح بيان للأوقاف أن كل مديرية (أ) - وهي المديريات الكبرى التى بها عدد كبير من الأئمة - سترشح أفضل إمامين بها علميًّا ومهنيًّا بخطاب رسمي مشفوع بمبررات الترشيح، وترشح كل مديرية (ب) - وهي التى بها عدد أقل من الأئمة - إمامًا بذات الضوابط والطريقة، ويرشح رئيس القطاع الديني إمامين، ورئيس قطاع المديريات إمامين، ووكيل الوزارة لشئون الدعوة إماما، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم إماما، بذات الضوابط والطريقة، وتجرى الامتحانات بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور ورئاسة الوزير شخصيًّا.



كما سيتم منح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة قدرها خمسون ألف جنيه، ومدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه؛ لحسن اختياره ، ويشترط موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح وإقراره بالالتزام بحضور الامتحانات وعدم التخلف عنها، على أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، ويشترط أن يكون الإمام مسكنًا على مسجد وغير منتدب لأي عمل إداري بالوزارة أو المديرية أو الإدارة.