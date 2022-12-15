سيراميكا كليوباترا يضرب أسوان بثلاثية في الدوري الممتاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز سيراميكا كليوباترا على أسوان، بثلاثية مقابل هدفين، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تقدم محمد شكري بالهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 32 من تسديدة قوية للغاية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعزز جون إيبوكا تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الثاني في الدقيقة 72 من شوط المباراة الثاني بعدما تلقى تمريرة رائعة ليسجل الهدف الثاني لصالح فريقه.

ونجح مصطفى ميدو في تقليص تأخر فريقه مسجلًا الهدف الأول لصالح أسوان في الدقيقة 7 من شوط المباراة الثاني ليبقي على فرص فريقه في المباراة وإمكانية إدراك التعادل.

وأدرك محمد حمدي زكي التعادل لصالح اسوان في الدقيقة 89 من شوط المباراة الثاني.

وعزز سيف تقا تقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليؤمن نقاط المباراة الثلاث لصالح فريقه.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا للنقطة العاشرة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد أسوان عند 7 نقاط في المركز العاشر.