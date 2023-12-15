بيربوك تدين هجوم الحوثيين على سفينة شحن تابعة لشركة ألمانية في البحر الأحمر

أدانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة حاويات تابعة لشركة هاباج-لويد الألمانية للملاحة في البحر الأحمر.

وخلال زيارة للقائم بأعمال الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب للعاصمة الألمانية برلين، قالت بيربوك اليوم الجمعة، إن "الحكومة الألمانية تدين بأشد العبارات كل الهجمات على السفن وبالطبع أيضا الهجوم على سفينة هاباج لويد".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "هجمات الحوثيين على السفن التجارية المدنية يجب أن تتوقف فورا".

ورأت بيربوك أن الهجمات تؤكد أيضا أن "الخطر الأمني على إسرائيل لا ينطلق من غزة وحسب بل أيضا من الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم يهددون النقل البحري الدولي وحرية طرق التجارة، وشددت بيربوك في مطالبتها للحوثيين بإطلاق سراح سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها بدون إبطاء ودون إصابتهم بأذى.

ووجهت بيربوك الشكر بشكل خاص للسعودية لمساعدتها في إحباط هجمات أخرى من جانب الحوثيين سواء في البحر الأحمر أو هجمات بمسيرات وصواريخ على إسرائيل.

كانت سفينة الحاويات "الجسرة" تعرضت للقصف والأضرار في المضيق البحري بين اليمن وجيبوتي، ووقعت لها أضرار، وذلك بعد أن كانت عبرت قناة السويس، قادمة من بيرايوس في اليونان، في طريقها إلى سنغافورة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وفقا لما صرح به متحدث باسم شركة هاباج لويد الألمانية للملاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).