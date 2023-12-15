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مسئول إيراني: مقتل وإصابة 19 شرطيا في هجوم إرهابي بجنوب شرق البلاد

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 ديسمبر 2023 - 10:22 ص

صرح مسئول إيراني بأن 12 من عناصر الشرطة الإيرانية لقوا حتفهم، وأصيب 7 آخرون في هجوم إرهابي استهدف مقرا لقيادة الشرطة بمدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وقال المدعي العام بمحافظة سيستان وبلوشستان، شمس آبادي، إن الهجوم وقع منتصف الليلة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الجمعة.

وبحسب الوكالة، أعلنت زمرة "جيش الظلم ... الإرهابية" مسئوليتها عن هذا الهجوم الإجرامي، في إشارة إلى "منظمة جيش العدل" المناهضة للحكومة الإيرانية.

ويشن "جيش العدل" هجمات تستهدف قوات الأمن الإيرانية في إقليم سيستان بلوشستان، المتاخم لحدود باكستان وأفغانستان.

وكان أبرز هجمات "جيش العدل"، استهداف حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني في سيستان بلوشيستان، ما أسفر عن مقتل 27 عنصرا من الحرس الثوري، وإصابة 13 آخرين في عام 2019.


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