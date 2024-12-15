عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية: يجب التعامل مع الذكاء الاصطناعي بحذر وعدم الانقياد ورائه

قال الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، إن الذكاء الاصطناعي مهم للغاية ولكن يجب التعامل معه بحذر وعدم الانقياد وراء التكنولوجيا دون ضوابط.

ودعا شومان خلال جلسة مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي، ضمن جلسات اليوم الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير"، إلى وضع مواثيق شرف خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف الحفاظ على الخصوصية وحماية الأرشيف الصحفي والمعلومات.

وأكد شومان، أن تطور البرمجيات جعل الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، متوقعا حدوث قفزات كبيرة في هذا المجال.

وأشار شومان إلى أن مصر بحاجة إلى عشر سنوات لاعتماد استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام بشكل شامل، لافتا إلى وجود محاولات فردية، لكنها لا ترقى إلى استثمار حقيقي في هذا المجال.

وناقش المتحدثون خلال جلسة مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي أيضا تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مهنة الصحافة وكيف يمكن للصحفيين التكيف مع هذه التحولات التكنولوجية.

وتحدث خلال الجلسة محمد شومان، إيهاب الزلاقي، رضوى عبد اللطيف، إيمان الوراقي، وأدارتها الإعلامية منى سالمان.