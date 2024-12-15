 رسالة خاصة من رئيس «فيفا» لهاني أبو ريدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسالة خاصة من رئيس «فيفا» لهاني أبو ريدة

الشروق
نشر في: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 7:25 م | آخر تحديث: الأحد 15 ديسمبر 2024 - 7:25 م

كشف مصطفي أبو زهرة ، عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، عن رسالة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك خلال تواجدهما فى قطر لحضور مباريات كأس الأنتركونتيننتال.
وكتب أبو زهرة علي حسابه على فيس بوك: «المهندس هاني أبو ريدة يتمتع باحترام وحب كبير من جميع عناصر المنظومة الكروية، وبيحقق كل يوم معادلة صعبة يحافظ بها علي مكانة بلده في كل المحافل الدولية».

وأضاف: «انفانتينو وجه التهئنة لهاني أبو ريدة ومجلسه»، مشيرًا إلى أنه يتوقع تطور كبير في الكرة المصرية في عهد المجلس الجديد.


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