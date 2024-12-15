الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: لم تكلف الدولة قرشا واحدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة هي قيادة الدولة وليست قيادة عامة.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهئية العامة للاستعلامات، اليوم الأحد، أن القيادة الاستراتيجية بها منشآت لإدارة الدولة وليس لإدارة القوات المسلحة فقط.

وتابع: "عملنا فكرة الانتقال للعاصمة الإدارية.. وأنا راجل صادق لا أعرف الكذب أبدًا.. مفيش قرش من الدولة، لكنها فكرة».

وكان الرئيس السيسي قد اجتمع مع عدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسادة المحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

كما التقى الرئيس السيسي، عددًا من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وتناول الرئيس تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.