تلقى آينتراخت فرانكفورت خسارته الثالثة في الموسم الحالي من الدوري الألماني بالسقوط 2-1 أمام مستضيفه لايبزيج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ريد بول آرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الألماني.

تقدم لايبزيج عن طريق بنيامين سيسكو في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 40 عن طريق ناثانيال براون، ثم تقدم لايبزيج مرة أخرى عن طريق لويس أوبيندا في الدقيقة 51.

وشهدت المواجهة مشاركة عمر مرموش، نجم آينتراخت في المباراة كاملة وكاد أن يسجل هدفًا من ركلة حرة ارتطمت بالعارضة.

بهذا الفوز رفع لايبزيج رصيده لـ27 نقطة، ويصعد للمركز الرابع بفارق الأهداف خلف آينتراخت فرانكفورت، الذي تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثالث.