داعش يقتل 52 عسكريا و18 مدنيا في 6 هجمات بالبادية السورية

قتل تنظيم داعش 70 شخصا معظمهم من عناصر قوات النظام السابق، في 6 هجمات شنها في البادية السورية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد.

وقال المرصد، الذي يوثق الأحداث في سوريا: "يستغل تنظيم داعش الفراغ الأمني والتوترات التي خلفتها العمليات العسكرية الأخيرة في المنطقة وتغير خارطة السيطرة، وترك قوات النظام السابق والميلشيات مواقعها في البادية السورية".

وأشار المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إلى أن هجمات التنظيم في البادية السورية منذ فرار رأس النظام في الثامن من الشهر الجاري بلغت ست هجمات أسفرت عن إعدام 52 عسكريا سوريا و18 مدنيا.

ولفت إلى أن التنظيم أعدم 9 من رعاة الأغنام خلال اليومين الماضيين في ريف حمص بالبادية السورية.