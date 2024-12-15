وفاة فتاة بعدما طعن شخص طالبين في جنوب غرب اليابان

أعلنت الشرطة المحلية اليابانية اليوم الأحد وفاة طالبة / 15 عاما/ عقب أن تعرضت هي وصبي يذهبان إلى نفس المدرسة للطعن أمس السبت في مطعم للوجبات السريعة في منطقة كيتاكيوشو في مقاطعة فوكوكا بجنوب غرب اليابان.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية أن الشرطة قالت اليوم إن المعتدي، الذي يعتقد أنه في الأربعينات من عمره ويبلغ طوله نحو 170 سنتيمترا، هرب بعد الحادث.

وقال الصبي المصاب، وهو في نفس السنة الدراسية مع الفتاة إنهما تعرضا للطعن" من جانب شخص غريب تماما".

وقالت الشرطة إن كاميرات المراقبة الأمنية أظهرت الرجل يطعن الطالبين أثناء انتظارهما أمام خزانة دفع الحساب بعد فترة صغيرة من دخولهما المطعم.