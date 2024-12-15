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يرى هيثم فاروق نجم نادي الزمالك السابق أن ما يتعرض له الفريق من تكرار أزمات رحيل المدربين، ليس مصادفة.

وانفصل الزمالك عن مدربه البرتغالي جوزيه جوميز بعدما طلب الأخير إنهاء التعاقد، لينتقل إلى تدريب الفتح السعودي.

وقال فاروق في تصريحات عبر "بي إن سبورتس": "الزمالك مُستهدف.. ما يحدث ليس مصادفة!".

وأضاف: "مثلما رحل كارتيرون بدفع الشرط الجزائي، هكذا رحل جوميز أيضاً بنفس الطريقة".

وتابع فاروق: "البعض يقول لماذا لا يقوم الزمالك بعمل شروط جزائية كبيرة تضاهي قيمة العقد نفسه.. أقول إن الأمر ليس سهلاً لأن الشرط الجزائي على الطرفين".

وواصل: "أوسوريو مدرب الزمالك الاسبق كان يخسر بثلاثيات ورباعيات، لم يفكر أحد بالتعاقد معه، لكن طالما تحقق البطولات فهذا سيدفع البعض لإبعاده عن النادي".

واستطرد قائلا: "الذين يتحدثون عن نظرية المؤامرة، لو أنني لم أفكر بهذه الطريقة ففي هذه الحالة أكون متآمر على الزمالك".