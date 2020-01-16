السلطات في مملكة ليسوتو تبحث عن السيدة الأولى ميسايا تاباني

قامت السلطات في مملكة ليسوتو الصغيرة، اليوم الخميس، بالبحث عن السيدة الأولى ميسايا تاباني، والمتحدث باسم رئيس الوزراء ريليبوهيلي مويي.

واختبأت تاباني -التي تزوجت من رئيس الوزراء توماس تاباني في عام 2017، بعد وقت قصير من إطلاق النار على زوجته السابقة وقتلها- بعد أن استدعتها الشرطة بغرض استجوابها بشأن إطلاق النار على السيدة الأولى السابقة.

ومن جانبه، قال باسيكا موكيتي المتحدث باسم الشرطة، اليوم الخميس، إن مويي ساعد ميسايا تاباني على الاختباء، ويشتبه في أنه قد هرب إلى دولة جنوب إفريقيا المجاورة باستخدام سيارة حكومية.

وكانت الزوجة السابقة لتوماس تاباني، ليبوليلو، قُتلت في يونيو من عام 2017، قبل فترة وجيزة من تولي رئيس الوزراء ولايته الثانية.

وفي تلك المرحلة الزمنية، كان الزوجان يخوضان معركة طلاق طويلة، بينما كان رئيس الوزراء في علاقة بالفعل مع ميسايا تاباني.

وأصدرت الشرطة الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق السيدة الأولى الحالية، بعد أن رفضت استجوابها بشأن جريمة القتل.

وفي الوقت نفسه، تدعو المعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء، الذي رفض هو أيضا الإجابة على أسئلة الشرطة.