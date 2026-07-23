وزير الخارجية الألماني يختتم جولته الأفريقية بزيارة إلى جنوب أفريقيا

يختتم وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الخميس جولته الأفريقية التي استمرت أربعة أيام في جنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس سيريل رامافوسا ووزير الخارجية رونالد لامولا في جوهانسبرج.

ومن المقرر أيضا أن يلقي فاديفول كلمة في المعهد الجنوب أفريقي للشؤون الدولية بجامعة ويتواترسراند، حيث يُتوقع أن يؤكد الالتزام المشترك بالنهج متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، من المقرر أن يزور فاديفول شركة سيمنس إنرجي في جنوب أفريقيا، ويقوم بجولة في منشآتها الإنتاجية. وتوظف الشركة أكثر من 300 شخص في موقعها بجنوب أفريقيا، حيث تنتج توربينات ومولدات لمحطات الطاقة، وتجهز مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشارك ضمن تحالفات في مناقصات لتوسعة شبكة الكهرباء في جنوب أفريقيا.

وتعد جنوب أفريقيا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، كما أنها، بحجم تجارة بلغ نحو 20 مليار يورو (8ر22 مليار دولار) في عام 2025، الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في القارة الأفريقية بفارق كبير.

ومع وجود نحو 600 شركة ألمانية تعمل في البلاد، تمثل جنوب أفريقيا، بحسب تعبير فاديفول، "نقطة ارتكاز محورية" للأعمال الألمانية في أفريقيا.

ويرى خبراء أن البلاد تتمتع أيضا بإمكانات كبيرة للتعاون في مجال المواد الخام. ومنذ عام 2025، توجد شراكة في مجال المواد الخام بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.