مسئول صيني: اتفاق المرحلة الأولى بين بكين وواشنطن يؤثر على السلام والرخاء العالميين

قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) رئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل مع أمريكا ليو خه إن اتفاق (المرحلة الأولى) الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز إلى حد كبير كونه اتفاقا اقتصاديا، حيث إنه يؤثر أيضا على السلام والرخاء العالميين.

وأضاف خه - في تصريحات اليوم الخميس لوسائل إعلام صينية في (واشنطن) بمناسبة التوقيع على اتفاق المرحلة الأولى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أن التوصل إلى اتفاق (المرحلة الأولى) الاقتصادي والتجاري الصيني-الأمريكي يعود بالنفع على الدولتين والعالم أجمع، وأنه يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وتابع أن الاتفاق ليس موجها ضد أي طرف ثالث، كما أنه لن يؤثر على الحقوق والمصالح القانونية لأي طرف ثالث.. مشيرا إلى أن الاتفاق عالج بشكل كبير شواغل الجانبين، وله أهمية اقتصادية وسياسية، وضخ طاقة إيجابية في استقرار وتنمية الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل لضمان تنفيذ جيد لاتفاق (المرحلة الأولى) وأنها ستواصل تعميق الإصلاحات المحلية والانفتاح بشكل أوسع على العالم الخارجي، متوقعا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لبلاده توسعا يتجاوز 6% عام 2019، كما تشير بيانات شهر يناير الجاري إلى توقعات اقتصادية أفضل من المتوقع.