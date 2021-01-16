 ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري - بوابة الشروق
السبت 16 يناير 2021 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟
النتـائـج تصويت

ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري

أ ش أ
نشر في: السبت 16 يناير 2021 - 10:12 ص | آخر تحديث: السبت 16 يناير 2021 - 10:12 ص

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملك المغرب، محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في كل المجالات"، مشيرا إلى قرار الملك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لالة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.
يشار إلى أن وسام الاستحقاق يعتبر من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك