رئيس الوزراء: هناك تنوع آراء ونقد لأوضاع كثيرة يومية في الإعلام المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك نوعًا من التنوع في الإعلام واختلافًا للآراء وتمثيلًا للرأي الآخر في الإعلام المصري، موضحًا أن التليفزيون لم يعد المنصة الوحيدة للأخبار.



وأضاف مدبولي، خلال لقاء لبرنامج «بلا قيود»، المذاع عبر فضائية «BBC عربي»، مساء الأحد، أن هناك العديد من المنصات يظهر بها تباين الآراء، مؤكدًا على وجود تنوع ونقد لأوضاع كثيرة يومية في التليفزيون.



وبسؤاله عن إمكانية انتقاد الرئيس السيسي في الإعلام المصري، أجاب: «يتم بالفعل ويحدث النقد وموجود بصفة عامة ويناقش بشدة، هنا المساحة موجودة والمناقشات قد لا تكون كافية بالنسبة لكم لكنها أفضل بكثير من دول في الشرق الأوسط».



وأشار إلى أن الدولة تحاول قدر الإمكان تحقيق التوازن وشرح الوضع الحقيقي من خلال بعض المنصات التي تشرف الدولة عليها وتملكها، منوهًا إلى وجود منصات إعلامية عديدة موجهة ضد الدولة المصرية.



وتابع: «نحاول قدر الإمكان تحقيق التوازن ونشرح الوضع الحقيقي، في نفس الوقت هناك مساحة للمنصات الأخرى موجودة ومفتوحة والمواطن يرى المنصتين ولديه القدرة على التمييز».