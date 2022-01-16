وفاة الإيطالي نينو تشيروتي أحد أبرز مصممي أزياء الرجال في القرن العشرين

توفي مصمم الأزياء الإيطالي الشهير نينو تشيروتي، السبت، أحد أبرز مصممي الموضة الرجالية في القرن العشرين والمعروف خصوصا بابتكاره أسلوب "كاجوال شيك"، وذلك عن عمر ناهز الـ 91 عاما.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إن تشيروتي توفي في أحد مستشفيات مدينة فيرتشيلي بمقاطعة بيمونتى في شمال غرب إيطاليا حيث كان يخضع لعملية جراحية في القدم.

من جهته، علق نائب وزير التنمية الاقتصادية جيلبيرتو بيكيتو على وفاة تشيروتي قائلا: "عملاق من بين أصحاب المبادرات الإيطاليين يرحل عنا".

فيما وصف رئيس الغرفة الوطنية للموضة الإيطالية كارلو كابازا المصمم الراحل بأنه "مجدد عظيم ومبتكر وممهد لأمور كثيرة استحالت واقعا اليوم".

وأضاف كابازا: "هو يترك إرثا كبيرا: شجاعة الاستثمار والإيمان بالشباب. لقد كان الشخص الذي آمن بقدرات جورجو أرماني (مصمم أزياء إيطالي شهير) في ريعان الشباب وكان معلما له".

وقال أرماني، في تصريحات له، إنه تلقى "بحزن كبير نبأ وفاة نينو تشيروتي"، مشيرا إلى أن "نينو كانت لديه نظرة ثاقبة وفضول حقيقي وقدرة على الجرأة".

بدوره، شبّهه صديقه المصور باولو روفيرسي بأنه "مثل الأمير سالينا في قصة لامبيدوزا وفيلم فيسكونتي، هذا الأستقراطي الذي ينظر إلى عالمه يختفي أمام عينيه. لكن لا يزال موجودا أمامنا أجمل من أي وقت مضى".

وقد أدخل نينو تشيروتي نمط "كاجوال شيك" إلى الموضة الرجالية الفاخرة من خلال ابتكاره في سبعينات القرن العشرين أول سترة معاد تصميمها لتتماشى مع الموضة اليومية. وقد استحال تشيروتي معلما في أسلوب الموضة التي تجمع بين الأناقة والطابع المريح.

واضطر تشيروتي المولود في 25 سبتمبر 1930 في مدينة بييلا الإيطالية، أن يترك دروسه في الفلسفة عن سن العشرين، بعد وفاة والده سيلفيو، ليتسلم إدارة مصنع النسيج العائلي، مستغنيا بذلك عن حلمه بأن يصبح صحفيا.

وفي ستينات القرن العشرين، التقى تشيروتي بجورجو أرماني الذي يصغره بأربع سنوات، واستعان بخدماته كمصمم للأزياء الرجالية. لكن هذه الثنائية التي تركت أثرا كبيرا في عالم الموضة انفرطت بعد عقد من الزمن بعد قرار أرماني تأسيس داره الخاصة عام 1975.

وحققت مجموعات الأزياء الرياضية المصممة من نينو تشيروتي نجاحا كبيرا في ثمانينات القرن العشرين، وهو كان راعيا خصوصا للاعب كرة المضرب الأمريكي جيمي كونورز والمتزلج السويدي إينجمار ستينمارك.

كما ألبس تشيروتي بتصاميمه أسماء كبيرة في عالم التمثيل بينها الفرنسي جان بول بلموندو والإيطالي مارتشيلو ماستروياني.

وكان تشيروتي صاحب قوام طويل ورشيق، ولطالما أصر على تجربة تصاميمه على نفسه أولاً، حتى أنه احتفظ بالكثير منها في مصنع النسيج الذي أسسه جده في مسقط رأسه بييلا سنة 1881.

ومن بين أنشطته الكثيرة، كان تشيروتي أيضا المصمم الرسمي لفريق "فيراري" في رياضة فورمولا واحد عام 1994. كما نال رتبة "فرسان العمل" سنة 2000.

وباع تشيروتي العام 2001 لمستثمرين إيطاليين علامته التجارية "تشيروتي 1881" التي أعيد بيعها لصندوق استثماري أمريكي ثم إلى مجموعة "ترينيتي" الصينية.