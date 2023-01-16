أعلن مواطن أمريكي مسجون في إيران، الاثنين، أنه بدأ إضرابا عن الطعام، للفت انتباه الرئيس جو بايدن، ليتحرك للإفراج عنه.

وقال سياماك نمازي، في رسالة مفتوحة: "جل ما أطلبه سيدي هو تكريس دقيقة من وقتكم في الأيام السبعة المقبلة لمآسي الرهائن الأمريكيين في إيران"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: "وحده رئيس الولايات المتحدة يملك سلطة إعادتنا جميعا إلى ديارنا، إذا عقد العزم على ذلك".

وأوقف رجل الأعمال من أصل إيراني سياماك نمازي، في أكتوبر 2015 بإيران، باتهامات تجسس يستمر في نفيها.

وأوقف والده باقر نمازي، الموظف السابق في منظمة يونيسيف، عندما توجه إلى إيران في محاولة للإفراج عن نجله، لكن سمح له بمغادرة البلاد في أكتوبر الماضي لأسباب صحية.

وأفرج عن سياماك نمازي، من السجن لفترة قبل أن يعاد إلى سجن إوين الذي تعرض لحريق خلال التظاهرات التي تهز البلاد.

وأتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في ذكرى الإفراج عن 5 أمريكيين العام 2016، بعدما بدأت الولايات المتحدة وإيران تطبيق الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم في عهد الرئيس باراك أوباما.

إلا أن سلفه دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق لكنه تمكن من الإفراج عن مواطنين أمريكيين اثنين من السجون الإيرانية في عملية تبادل.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "تبذل قصارى جهدها" للتوصل إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المعتقلين في إيران.