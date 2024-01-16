القيادة المركزية الأمريكية: ضبط أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضبط أسلحة تقليدية إيرانية متقدمة كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "في 11 يناير، صادرت قوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية مركبا شراعيا ينقل بشكل غير قانوني مساعدات فتاكة متقدمة من إيران لإعادة إمداد قوات الحوثيين في اليمن كجزء من حملة الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد الشحن التجاري الدولي".

وأضاف البيان "تشمل العناصر المضبوطة أجهزة الدفع والتوجيه ورؤوس حربية للصواريخ الحوثية الباليستية متوسطة المدى وصواريخ كروز المضادة للسفن، بالإضافة إلى المكونات المرتبطة بالدفاع الجوي".

وأوضح "يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر".

وأشار البيان إلى أن هذه هي أول عملية مصادرة للأسلحة تقليدية متقدمة فتاكة زودتها إيران للحوثيين منذ بداية هجمات الحوثيين على السفن التجارية في نوفمبر 2023.

من جهته، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا، "من الواضح إن إيران تواصل شحن مساعدات فتاكة للحوثيين"، متهما طهران بزرع عدم الاستقرار بالمنطقة.