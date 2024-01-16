النائب عبد المنعم إمام لوزير التموين: اعتذارك مرفوض جامد

استهل النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، حديثه خلال الجلسة الرقابية لمواجهة علي المصيلحي وزير التموين، قائلا: "الوزير في مداخلة هاتفية شهيرة، قال أنا بعتذر للناس جامد، وأقول له: اعتذارك مرفوض جامد".

وتسائل إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "كيف يمكن لمصر أن يكون لديها أزمة بصل وسكر، وزارتك أصبحت وزارة معاشات، كل من يخرج على المعاش يتم المد له، ولا يتم ترقية الكوادر الوسيطة".

وأضاف: "هذه البلد نصها يقبض الحد الأدنى للأجور، وأتحدى الوزير أن يعيش أسبوعا واحدا وهو يدرك أن مرتبه شهريا 4 آلاف جنيه".

وواصل: "هناك سياسة مجحفة للشعب المصري ليس مقبولا أن نخير الشعب المصري، مابين أن يكون جعان وفقير، أو أن يكون حرامي، فهناك خيار تالت أنكم تورونا عرض كتافكم".