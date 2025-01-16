عشائر غزة: نثمن الدور المصري ونعول على مصر في لملمة جراح أهلنا في القطاع

- الدعم المستمر جعل مصر شريكا أساسيا في النضال الفلسطيني

أعربت الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة، عن "شكرها لمصر على دورها في وقف الحرب على غزة، ووقوفها كالسد المنيع في إفشال مخططات الاحتلال ووضعها الخط الأحمر لدولة الاحتلال بتهجير سكان قطاع غزة لإفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها".

وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا لشئون العشائر، إن مصر لم تدخر جهدا منذ بدء الحرب على غزة فى سبيل وقف العدوان والعمل على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد المصري: "شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يقف جميعًا وقفة إجلال وتقدير لجمهورية مصر العربية الشقيقة، التي لطالما كانت الدرع الواقي لفلسطين وقلبها النابض"، مشددا على أن هذا الدعم المستمر جعل مصر شريكًا أساسيًا في النضال الفلسطيني.

وأضاف المصري أن "الشعب الفلسطيني يعوّل بشدة على دور مصر الشقيقة في احتضان اهل قطاع غزة ولملمة جراحه وإغاثته وعلاج الجرحى وإعادة إعمار القطاع".