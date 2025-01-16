الخطوط الملكية الأردنية تعلن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتبارا من 31 يناير

أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارًا من 31 يناير 2025.

وقالت الشركة في بيان لها، نقلته وكالة «عمون»، إنّ الملكية الأردنية من أوائل شركات الطيران التي تستأنف الرحلات المباشرة إلى دمشق، وذلك بمعدل 4 رحلات أسبوعيًا، ما يربط دمشق بشبكة الملكية الأردنية التي تصل إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط والخليج العربي.

وتوجه الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، بالشكر إلى الحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودهم المتواصلة بشأن عودة الرحلات الجوية الى مطار دمشق الدولي.

وأكد التزام الملكية الأردنية بأن تكون من أوائل شركات الطيران؛ التي توفر الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم.

وأضاف: «لقد كانت عمّان منذ زمن طويل بوابة تربط سوريا بالعالم، ما أتاح للمسافرين من الولايات المتحدة وأوروبا الوصول إلى المنطقة، ونحن سعداء بالإعلان عن استئناف الرحلات الى دمشق بأربع رحلات أسبوعياً، مع خطط للتوسع إلى رحلات يومية في أبريل المقبل».

وستسير الملكية الأردنية رحلاتها المباشرة بين العاصمتين، إضافة إلى خدمات النقل البري بواسطة الحافلات اليومية التي تقدمها الملكية الأردنية منذ عامين بين مطار الملكة علياء الدولي/ عمّان وسوريا.

وبحلول شهر أبريل 2025، تخطط الملكية الأردنية لزيادة التشغيل إلى رحلات يومية، حيثُ يُعد وقت الرحلة القصير البالغ 25 دقيقة بين عمّان ودمشق الأقصر جواً انطلاقًا من دمشق، ما يشكل ترابطًا سريعًا وسهلًا بشبكة الملكية الأردنية التي تضم أكثر من 45 وجهة.