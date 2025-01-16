قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق وعضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن «وزير التربية والتعليم وضع هيكلة جديدة للثانوية العامة مع بداية العام، من المفترض أن تكون لها مخرجات؛ لكن لم نتعرف بعد على مخرجات ما حدث».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC» مصر» مساء الأربعاء، إلى غياب تقييم نتائج هذه الهيكلة حتى الآن، معقبا: «الطبيعي أن تتم عملية التطوير من خلال تقييم الوضع الحالي ونتائج إعادة الهيكلة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكان ينبغي أن يحدث».

وتابع: «فوجئنا في مجلس الشيوخ كما فوجئت مصر كلها بتصور جديد كان قد طرحه الدكتور رضا حجاري عندما كان وزيرا للتربية والتعليم لفكرة المسارات ثم جاء هذا التصور بمسمى البكالوريا المصرية؛ ولكنه يختلف تماما عن البكالوريا الدولية».

ولفت إلى أن البكالوريا الدولية هي منظمة تعليمية غير ربحية تتبع منظمة اليونسكو، وتطبقها أكثر من 150 دولة حول العالم، منها حوالي 46 مدرسة في مصر.

وشدد أن البكالوريا المصرية ليست كنظيرتها الدولية، و «لا تتمتع بنفس المعايير التي تحكمها وفقًا للمؤسسة التي تديرها» موضحا أن النظام المصري أخذ المسارات الستة وطورها وغير مسمياتها ليجعلها أربعة، مع اختلاف تلك المسارات سواء في المقررات أو حتى في المواد.

وأوضح أن العام الدراسي في البكالوريا الدولية يتكون من أربعة فصول، في حين يتكون من فصلين فقط في البكالوريا المصرية، فضلا عن الاختلاف بجانب التقويم، والذي يشمل جانبا أكاديميا وآخر خاصا بالأنشطة.