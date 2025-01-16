جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ تقليص نشاطه شمالي قطاع غزة استعداد لتنفيذ الصفقة

قال مصدر عسكري إسرائيلي لموقع واللا العبري، إنه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الاسرى، بدأ سلاح المشاة الإسرائيلي في تقليص نشاطه في شمال قطاع غزة من الجو.

من جانبها، ذكرت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان، مساء الخميس، أنها "تستعد بالتعاون مع الجيش الإسرائيليّ، لتنفيذ صفقة إعادة الأسرى".

ولفت البيان إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أجرى والمدير العام لوزارة الأمن، إيال زامير، اليوم، تقييما للوضع مع مسئولين آخرين من الوزارة ومن الجيش.

ووفق البيان، فقد "أصدروا توجيهاتهم بتسخير كل إمكانيات وزارة الأمن، لتنفيذ الاتفاق واستقبال المختطفين العائدين".

ولفت البيان إلى أن "شعبة الهندسة والبناء، وسلطة المعابر في وزارة الجيش، ستبذل جهدا لوجستيّا عملياتيّا متسارعا، لتنفيذ كل الجوانب المطلوبة من قبل الجيش الإسرائيلي، لتنفيذ الصفقة، مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتوفير الإمكانات اللوجستية، والدعم اللازم لنجاح العملية".