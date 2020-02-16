الوزراء: نظام الإضاءة المقرر تنفيذه بالتحرير لم يره المصريون من قبل

قال نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن طريقة الإضاءة المقرر تطبيقها في ميدان التحرير ستكون مفاجأة مذهلة، معلقًا «عملنا نظام إضاءة لم يره المصريون من قبل».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أشاد بالجهد المبذول في أعمال تطوير ميدان التحرير، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز 90% من الإنشاءات، وجاري وضع القواعد الإسمنتية والتي سيتم نصب 4 كباش عليها حول المسلة.

وأشار إلى أن المظهر سيكون رائع جدًا، وإضافة المسلة من أهم نقاط التطوير، تعبيرًا عن المشهد التاريخي والحضاري لمصر، مثل العواصم الأوروبية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأحد، ميدان التحرير، برفقة الدكتور عصام الجزار، وزير الأسكان والمرافق، لمتابعة آخر المستجدات أعمال تطوير ميدان التحرير.



