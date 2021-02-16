تنطلق الرحلة الأولى من القطار الروسي الجديد، من مدينة بيلا للقاهرة الساعة الخامسة والنصف، اليوم الثلاثاء، وينطلق في رحلة الإيهاب من محطة قطار مصر "القاهرة"، الساعة السابعة مساء، متجهاً لمدينة بيلا، ليقطع 183 كيلو، وعدد المحطات التي يقف بها 18 محطة من بيلا للقاهرة.

وتبدأ رحلات القطار من محطة قطار بيلا ليقف في محطات " الكوم الطويل ، سيدي غازي ، المرابعين ، كفر الشيخ ، سخا، محلة موسى ، نشرت، قلين ،الشين، قطور، ابشواي، سجين ، محلة روح، قويسنا ، بنها، شبرا الخيمة ، القاهرة".

أكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، أن القطار سيسهل رحلات السفر من بيلا للقاهرة مروراً بالمحافظات التي سيقطعها طوال الرحلة ، مشيراً إلي أن القطار يستفيد به عدد كبير من راغبي السفر، مؤكداً أن الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، في زيارته الأخيرة للمحافظة قرر تيسير قطار روسي جديد من بيلا للقاهرة لتزيد عدد رحلات القطار لرحلتين من المحافظة للقاهرة والعودة بدلاً من رحلة واحدة.