أصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات جديدة بشأن الطقس، حيث من المتوقع أن تتساقط ثلوج تصل إلى ثمانية سنتيمترات في أجزاء من المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إنه تم إطلاق تحذير في جميع أنحاء شمال اسكتلندا من الصقيع والثلوج هذا المساء. كما يستمر الاضطراب خلال الأسبوع، حيث من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية من اسكتلندا وأجزاء من شمال إنجلترا ثلوجًا كثيفة وبعض الرياح القوية قبل عطلة نهاية الأسبوع.

يشير التحذير إلى حدوث خلل محتمل في الأجزاء الشمالية من اسكتلندا، خاصة على الطرق المرتفعة، بسبب تساقط الثلوج، والتي من المحتمل أن تصل إلى ارتفاعات تصل إلى ثمانية سنتيمترات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية: "سيستمر الصقيع والثلوج هذا المساء عبر أجزاء من شمال اسكتلندا. من المحتمل أن يكون هناك تساقط كثيف للثلوج فوق الأراضي المرتفعة لبعض الوقت ولكن مع وجود بعض الثلوج حتى في المستويات الأدنى".