يبدأ الفنانان الأمريكيان دينزل واشنطن وجاك جيلنهال يوم 24 فبراير الجاري عرض مسرحية "عطيل" على مسرح باريمور في مدينة نيويورك الأمريكية.

ومن المقرر أن يجسد واشنطن شخصية عطيل، الذي يمثل محور الخير في المسرحية، بينما يجسد جيلنهال شخصية ياغو المتلاعب، الذي يمثل محور الشر، وسوف يخرجها كيني ليون.

المسرحية عبارة عن نص أصيل مأخوذ عن المسرحية التي ألفها الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وتتناول موضوعات لها علاقة بالشر والخير والغيرة والخيانة، حيث تدور حول ياغو، الذي يخون عطيل عندما يوهمه أن زوجته خائنة وغير أمينة، وهو ما يترتب عليه نتائج كارثية.

ومن المقرر أن يستمر عرض المسرحية لمدة ١٥ أسبوعًا، ومدة العرض تدوم ساعتين ونصف.

أما مسرح باريمور، فهو تاريخي ويقع في مدينة مانهاتن بنيويورك، وتم افتتاحه للجمهور أول مرة عام 1928، ويتسع لـ 1058 متفرجًا.

ولم تكن هذه المرة الأولى لدينزل واشنطن التي يقدم فيها عروضًا مسرحية على خشبة مسرح باريمور، حيث قدم من قبل مسرحية "زبيب تحت الشمس" عام 2013، وهي من تأليف الكاتبة الأمريكية لورين هانسبري، ودارت قصتها حول عائلة سوداء البشرة تعاني الفقر والتمييز العنصري.