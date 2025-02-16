 16 فبراير 2025.. تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم - بوابة الشروق
الأحد 16 فبراير 2025 3:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

16 فبراير 2025.. تباين أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 16 فبراير 2025 - 3:10 م | آخر تحديث: الأحد 16 فبراير 2025 - 3:10 م

أغلقت أسواق المال العربية بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، -أولى تداولات الأسبوع الجاري-، على تباين في أداء مؤشراتها، حيت تراجع المؤشر الرئيسى فى كل من بورصة السعودية والكويت، بينما أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع فى جميع مؤشراتها.


-البورصة المصرية
أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3,430 مليار جنيه.
وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443.82 نقطة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية مرتفعا بنسبة 10.60% ليغلق عند 32 جنيه، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 10.17% ليغلق عند 50.26 جنيه.

-بورصة السعودية
أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.10% إلى 12372 نقطة، بتداولات 4,100 مليار ريال.
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة أيان للاستثمار بنسبة 4.67% ليغلق عند 17.48 ريال، وفي المقابل تصدر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.38% ليغلق عند مستوى 228.80 ريالا.

-السوق الكويتية
أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على تراجع هامشى للغاية بنسبة 0.01% عند مستوى 8567 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 221 مليون دينار.
وجاء سهم شركة بورصة بنك الخليـــج في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.82% ليغلق عند 336 فلسا، بينما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 3.45% ليغلق عند 95.2 دينارا كويتيا.

جدير بالذكر أن اليوم عطلة أسبوعية في سوق دبي، وأبوظبي لتداول الأوراق المالية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك