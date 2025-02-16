أغلقت أسواق المال العربية بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، -أولى تداولات الأسبوع الجاري-، على تباين في أداء مؤشراتها، حيت تراجع المؤشر الرئيسى فى كل من بورصة السعودية والكويت، بينما أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع فى جميع مؤشراتها.



-البورصة المصرية

أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3,430 مليار جنيه.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 30443.82 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، جاء سهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية مرتفعا بنسبة 10.60% ليغلق عند 32 جنيه، بينما تصدر الأسهم الاكثر انخفاضا شركة التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 10.17% ليغلق عند 50.26 جنيه.

-بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" تداولات اليوم على تراجع بنسبة 0.10% إلى 12372 نقطة، بتداولات 4,100 مليار ريال.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة أيان للاستثمار بنسبة 4.67% ليغلق عند 17.48 ريال، وفي المقابل تصدر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 5.38% ليغلق عند مستوى 228.80 ريالا.

-السوق الكويتية

أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على تراجع هامشى للغاية بنسبة 0.01% عند مستوى 8567 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 221 مليون دينار.

وجاء سهم شركة بورصة بنك الخليـــج في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.82% ليغلق عند 336 فلسا، بينما تصدر سهم مجموعة جي إف إتش المالية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة بلغت 3.45% ليغلق عند 95.2 دينارا كويتيا.

جدير بالذكر أن اليوم عطلة أسبوعية في سوق دبي، وأبوظبي لتداول الأوراق المالية.