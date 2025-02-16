تاتيانا كورسيكوفا تبهر الحضور في حفل بافتا 78 بفستان ملكي مستوحى من أسطورة حوريات البحر

تألقت العارضة ورائدة الأعمال، تاتيانا كورسيكوفا، خلال حضورها حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لعام 2025، بإطلالة خاطفة للأنظار، حيث اختارت فستان مستوحى من أسطورة حوريات البحر، من تصميم دار سكياباريللي "Schiaparelli"، والذي نفذ خصيصا لها.

جاء الفستان بتصميم كورسيه محكم من الدانتيل الأسود الشفاف بأكمام طويلة، مما أضفى لمسة أنثوية راقية، بينما تميزت التنورة بقصة درامية واسعة من الحرير الإنديجو الفاخر، تزينها فيونكة ضخمة جانبية، أضفت بعدا ملكيا للإطلالة.

وعلى السجادة الحمراء، خطفت كورسيكوفا الأنظار بجمالها الكلاسيكي وأناقتها الراقية، حيث أكملت إطلالتها بمجوهرات براقة، وتسريحة شعر مموجة بأسلوب الريترو، مما عزز من فخامة ظهورها.

ورغم أنها ليست مرشحة لأي جائزة هذا العام، فإن حضورها زاد من تألق الحدث، حيث تعد من الشخصيات المعروفة في عالم الموضة والأعمال، مما جعلها محط اهتمام الكاميرات وعدسات المصورين.

جدير بالذكر أن حفل بافتا لعام 2025 يقام الآن في قاعة ألبرت الملكية بلندن، وسط منافسة قوية بين أبرز نجوم وصناع السينما العالمية.