أحمد دياب: الدوري المصري الأقوى في الشرق الأوسط 

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الكرة المصرية ما زالت تحتفظ بريادتها إقليميًا رغم التحديات.

وقال دياب، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC" : "الدوري المصري والكرة المصرية رقم واحد في الشرق الأوسط، والديربي المصري هو الأقوى، مهما كانت الظروف أو التحديات التي نمر بها".

وأضاف: "تولي رابطة الأندية مسؤولية إدارة الدوري فكرة تأخرت كثيرًا، وانتخاب الرابطة في دورتها الأولى جاء في ظروف استثنائية، في ظل تأجيلات وتراكمات عديدة للبطولات".

وتابع: "كنت شريكًا مؤسسًا في نادي زد، وهو سبب دخولي مجال كرة القدم. تابعت مباريات الدرجة الثانية عن قرب، ورصدت مشكلات قطاع الناشئين، ومن خلال العلاقات مع الأندية والتعاملات المختلفة جاءت فكرة الترشح لرئاسة الرابطة".

وأوضح دياب: "فوزي في انتخابات الرابطة جاء بالإجماع بسبب علاقتي الجيدة بمجالس إدارات الأندية. ولو لم تكن الأندية على يقين بأن مجلس الرابطة يعمل لصالحها، لما تم انتخابنا. انتخاب مجلس الرابطة بالإجماع ثقة ومسؤولية كبيرة، من أندية الدوري الممتاز ، والأندية تعلم اننا نعمل للصالح العام ولصالح الدوري، ولدينا توجه واضح لخدمة الكرة المصرية وتطويرها".

وأشار إلى نظام المسابقة، قائلًا: "بطولة الدوري ستستمر بنظامها الحالي خلال الموسمين المقبلين، وفقًا للاتفاق المسبق مع الأندية في بداية الموسم. عدد الأندية في الموسم المقبل سيكون 20 ناديًا، على أن يعود إلى 18 ناديًا في الموسم الذي يليه".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "هناك مساواة لمصلحة الجميع، ولا يمكن أن نأتي على نادٍ لصالح نادٍ آخر".

وتابع دياب أن الموسم الماضي انتهى في شهر مايو مثله مثل باقي دوريات العالم، وكذلك الموسم الحالي بدأنا مبكرا وسننهي الموسم في شهر مايو".

وشدد على أن هدف الرابطة كان جدول دوري منتظم ، مضيفا: "الحمدلله الموسم الماضي والحالي يوجد دوري منتظم يبدا مبكرا وينتهي مع دوريات العالم ، مما يفيد الفرق في المشاركات الأفريقية وكذلك فائدة للكرة المصرية".