 زيلينسكي يعين رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - بوابة الشروق
الأحد 16 مارس 2025 8:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعين رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية

كييف - د ب أ
نشر في: الأحد 16 مارس 2025 - 8:40 م | آخر تحديث: الأحد 16 مارس 2025 - 8:40 م

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الأحد إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر بإجراء تغيير في قيادة القوات المسلحة في البلاد.

وأعلنت الهيئة على تطبيق تليجرام أن الجنرال أندريه هناتوف، نائب رئيس هيئة الأركان العامة سابقا، أصبح الآن رئيسها الجديد.

وقالت إن هناتوف سيعمل على تجديد وتحسين هيكل قيادة القوات المسلحة على جميع المستويات.

وذكر المنشور أن رئيس هيئة الأركان العامة السابق، أناتولي بارهيليفيتش، سيصبح المفتش العام الجديد في وزارة والدفاع.

ولم يتم إعطاء أي أسباب رسمية لهذا التغيير، إلا أن القوات المسلحة الأوكرانية تعرضت لانتكاسات كبيرة في الحرب ضد روسيا في الأسابيع الأخيرة.

بالإضافة إلى الخسائر في الأراضي في شرق أوكرانيا، تم طرد القوات الأوكرانية مؤخرا من مناطق كانت تسيطر عليها في منطقة كورسك بغربى روسيا.

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