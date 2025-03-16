إطلاق فعاليات تنمية الأسرة المصرية لتوعية الأمهات الشابات بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم السبت فعالياتُ البرنامج التدريبي "تنمية الأسرة المصرية"، الذي ينظمه فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، ويستهدف توعية الأمهات الشابات والمقبلات على الأمومة بأسس التربية الصحيحة، ورفض العادات السلبية والسيئة عند الأطفال، وبث القيم والمبادئ الأساسية، ويستمر على مدار ثلاثة أيام.

وقالت الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس، لـ"الشروق"، إن هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأهمية دور الأم في تشكيل مستقبل ووعي المجتمع، وإن تمكين الأمهات الشابات بالمعرفة والمهارات اللازمة يساهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بالقيم والمبادئ.

وأشارت حمدي إلى أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور عدة، من بينها تعريف القيم والمبادئ ودورها في بناء شخصية الطفل، واستراتيجيات التربية الإيجابية، والتواصل الفعّال مع الأطفال، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المشكلات السلوكية بطرق بنّاءة، علاوة على أنشطة تفاعلية وورش عمل لتعزيز الفهم والتطبيق العملي للمحتوى المقدم.

يُذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بهدف تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات، وتعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع.