أوباما يقود بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر

تغلب نادي بيراميدز على ضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الدفاع الجوي جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من بيراميدز.

وتمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة، عن طريق تسديدة متقنة من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء.

وأدرك أحمد العجوز التعادل لإنبي في الدقيقة 52، إلا أن بيراميدز نجح في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 97، برأسية متقنة من يوسف أوباما.

وبتلك النتيجة، يتأهل بيراميدز لنصف نهائي كأس مصر، حيث يواجه الفائز من مباراة البنك الأهلي أمام غزل المحلة الجارية، ووصلت إلى الشوطين الإضافيين.