طارق الشناوي: انتقادات تشابه سيد الناس مع جعفر العمدة سببها وصفة محمد سامي

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الانتقادات التي أثيرت لمسلسل سيد الناس للمخرج محمد سامي بأنه تكرار لمسلسل جعفر العمدة للفنان محمد رمضان الذي قدّمه مع سامي قبل سنوات.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، إن المخرج محمد سامي لديه وصفة معينة يجيدها العمل فيها تكون على مقاس الجمهور.

وأضاف أن هذه المرة يؤدي فيها دور البطولة الفنان عمرو سعد، ومن الممكن أن يكون العمل المقبل الفنان أمير كرارة، وهذا لا يعني أن كلًا منهما يكون صدى للفنان محمد رمضان.

وأوضح أن هناك نوعًا من الدراما تكون فيه مفردات يلعب فيها المخرج مع جمهوره وهو أمرٌ ينجح فيه محمد سامي، لكنه أشار إلى أنه تحين لحظة معينة تحتم ضرورة العمل على إجراء تعديل على هذه الوصفة منعًا لحدوث تكرار أو تشبع.

ونوه الشناوي، بأن ما ساعد مسلسل جعفر العمدة على تحقيق النجاح أكثر من أعمال رمضانية أخرى عند طرحه أنه كان عبارة عن عمل شعبي ولم يكن يتنافس مع أعمال أخرى.

ولفت إلى أن الوضع تغير في الوقت الحالي مع وجود أعمال أخرى، لكنّه أشار إلى أن محمد سامي يظل هو أكثر مخرج يفهم جمهوره العربي وليس فقط المصري، ولديه أسلوب يتمثل في فن قيادة الممثل.

ونوه بأن هذا الأمر يكون لها جانب إيجابي وآخر سلبي، موضحًا أن نموذج الفنان هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة كان جانبًا إيجابيًّا، على عكس نموذج الفنانة إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس حيث كانت تحاول الظهور بالشكل الذي يريده محمد سامي وليس وفقًا لقناعات داخلية.



