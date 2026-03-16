حملات على مستودعات الغاز لضبط الأسواق بكفر الدوار

شنت مديرية التموين حملة مكثفة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد هداية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتلقى وكيل الوزارة تقريرًا من محمد فوزي، مدير إدارة تموين كفر الدوار، أفاد بأن الحملة أسفرت عن ضبط مستودع بوتاجاز لبيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، وضبط لحوم لدى محلّي جزارة لقيامهما بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محضرين جنح بذلك، كما تم ضبط مستودع بوتاجاز لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز للخبز السياحي لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب المرور على معرض "أهلاً رمضان" للتأكد من انتظام العمل.

وجاءت الحملة برئاسة كامل عمران وخالد سعيد، مفتشي الإدارة.