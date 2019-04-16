مجلس النواب اليمني يدعو دول التحالف إلى الاستمرار في دعم الشرعية

دعا مجلس النواب اليمني، اليوم الثلاثاء، دول التحالف العربي، إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية.

وقال أعضاء المجلس، في جلسته الختامية والتي عقدت في مدينة سيئون في محافظة "حضرموت" وفقا لما أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن مجلس النواب اليمني يدين ممارسات المليشيات في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي.

وأكد مجلس النواب على اعتبار كل الإجراءات الصادرة من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، داعيا إلى إلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة، بدون مزيد من المماطلات، مثمنا استضافة السعودية مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني.

من جهة أخرى، أحال مجلس النواب اليمني، اليوم، مشروع قانون لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" إلى لجنة خاصة، لدراسته قبل عرضه مجددا على المجلس.

وأكد المجلس، في بيان في ختام جلسته، أهمية تخليص اليمن من "المليشيات الحوثية المدعومة من إيران"، داعيا كافة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات إلى التصدي للمتمردين.

وأدان مجلس النواب اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية، بما في ذلك استهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذا ممارسات الميليشيات في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي، مطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم الشرعية وإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة بدون مزيد من المماطلات.

وكان مجلس النواب اليمني قد انتخب سلطان البركاني رئيسا للمجلس، كما تم تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس النواب.