كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق، وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم.

وشنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء يوسف شباط، عدة حملات خلال شهر مارس 2021، أسفرت عن تحرير 36 محضرت للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 7.5 طن لحوم وأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أنه خلال الحملات ضبط 300 كجم لحوم بلدى فاسدة، و140 كجم دواجن فاسدة، و290 كجم أسماك فاسدة، و915.5 كجم لحوم بلدى ذبيح خارج المجازر، و5 أطنان دواجن ذبيح خارج المجازر، و500 كجم كبدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.