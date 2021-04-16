سبوتيفاى السويدية تقدم أدوات جديدة لتنشيط الصوت ردا على مخاوف بشأن أمن البيانات

تعهدت شركة "سبوتيفاي تكنولوجي إس آيه" السويدية لخدمة بث الموسيقى والبودكاست، بالـ"ابتكار المسؤول"، وذلك في الوقت الذي تطرح فيه الشركة عناصر جديدة لتنشيط الصوت، في رد منها على المخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، جاء التعهد في خطاب اليوم، أعقب اجتماعا مع مجموعة "أكسيس ناو" المعنية بالحقوق الرقمية، والتي كانت أثارت المخاوف.

وتركز عناصر تنشيط الصوت على خدمة جديدة تحمل اسم "هاي سبوتيفاي"، وهي تسمح للمستمعين بطلب أغنية معينة، أو فنان أو بودكاست معين. و" هاي سبوتيفاي" متاحة أيضا على جهاز جديد يحمل اسم "كار ثينج".

وحصلت سبوتيفاي مؤخرا على براءة اختراع لتقنية أخرى تقوم على استخدام تحديد الكلام لتقديم اقتراحات استماع بناء على عناصر مثل نوع المتحدث، أو حالته العاطفية.

وأثارت "أكسيس ناو" مخاوف بشأن ما إذا كانت "سبوتيفاي" تضع في الاعتبار موافقة المستخدمين على التداعيات المحتملة لعملية التنميط.