مساعد بوتين يبلغ السفير الأمريكي بكيفية رد روسيا على عقوبات واشنطن الجديدة

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أعلن الكرملين أن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون سوليفان، بكيفية رد روسيا على العقوبات الأمريكية الأخيرة بحقها، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة.