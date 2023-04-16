تعد عين الجمل مصدر جيد لأحماض أوميجا 3 الدهنية الضرورية لصحة جيدة، حيث أن الأحماض الدهنية مهمة للحفاظ على صحة وظائف الدماغ، وتقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

وتعتبر عين الجمل أيضا مصدر جيد للبروتين والألياف، وكلاهما مهم للحفاظ على وزن صحي وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري؛ لذلك يجب أن يكون الجوز جزءًا مهمًا من النظام الغذائي في الصيف.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول طرق دمج هذه المكسرات في النظام الغذائي الصيفي.

- تناول عين الجمل المنقوع

يمكنك نقع حبتان من عين الجمل في الماء ليلاً، وتناوله على معدة فارغة في الصباح، حيث يساعد ذلك في تبريد مفعول هذا النوع من المكسرات، بالإضافة إلى سهولة الهضم.

- تناوله مع الحليب

يمكن أن يساعد غلى عين الجمل في الحليب على الحصول على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تحافظ على مرونة الجلد.

- استخدامه في المخفوقات والعصائر

يمكنك تزيين المخفوقات والعصائر بقطع عين الجمل، حيث أن هذه طريقة لذيذة وصحية لاستهلاك هذا النوع من المكسرات في الصيف.

- صنع حليب الجوز

حليب الجوز مشروب لذيذ ومنعش يمكن تناوله خلال فصل الصيف، وذلك عن طريق نقع الجوز في الماء طوال الليل، ومزجه مع الماء العذب، ثم يصفى المزيج باستخدام كيس حليب الجوز، ويمكن أيضا إضافة بعض العسل أو التمر.

- إضافة عين الجمل إلى الزبادي

تعد إضافة عين الجمل إلى الزبادي طريقة رائعة لموازنة الحرارة والبرودة في الجسم.

- استخدامه كوجبة خفيفة صحية

يمكن أن يساعد تحميص الجوز بأعشاب التبريد مثل بذور الشمر وبذور الكزبرة وأوراق النعناع في موازنة حرارة الجسم، وذلك عن طريق تقليب الجوز مع الأعشاب وتحميصها في الفرن لمدة 10-15 دقيقة.