الحكم على مشرفة أسلحة فيلم «صدأ - rust» بالسجن 18 شهرا

حكم على مشرفة الأسلحة في موقع تصوير فيلم «صدأ - rust»، هانا جوتيريز ريد، بالسجن لمدة 18 شهرًا، في موقعة مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص، وإصابة المخرج جويل سوزا، وذلك أثناء تصوير الفيلم، عندما أطلق الممثل أليك بالدوين طلقة حية من مسدس كان يستخدمه في تصوير المشهد، وذلك في يوم 21 أكتوبر 2021 في مدينة سانتا في، بولاية نيو مكسيكو، الأمريكية.

ومثلت هانا جوتيريز، التي عملت كصانعة ومشرفة أسلحة في الفيلم، للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد، حيث قالت القاضية ماري مارلو سومر إن جوتيريز ريد لم تظهر أي ندم لأنها حكمت عليها بأقصى عقوبة ممكنة على الجريمة.

وقالت القاضية أثناء المحاكمة: «أنت وحدك حولت سلاحاً آمنا إلى سلاح فتاك، لولاك لكانت هاتشينز على قيد الحياة، وما كان خسر زوجها شريكة حياته، وكان ما سيازال إبنها يتمتع برعايتها».

وقالت جوتيريز ريد في بيان مُعد مسبقًا إن قلبها يتألم لعائلة هاتشينز، مضيفة أنها شعرت بالحزن من الطريقة التي قامت بها وسائل الإعلام بإثارة المأساة المؤلمة وصورتها على إنها وحش.

وتابعت جوتيريز: «عندما عملت فى الفيلم، كنت صغيرة وساذجة، لكنني أخذت وظيفتي على محمل الجد بقدر ما أعرف كيف أفعل ذلك، وعلى الرغم من عدم وجود الوقت المناسب والموارد والموظفين المناسبين، عندما أصبحت الأمور صعبة، بذلت قصارى جهدي للتعامل معها، خاصة وجدتني هيئة المحلفين مخطئًة جزئيا في هذه المأساة الفظيعة، ولكن هذا لا يجعل مني وحشا، هذا يجعلني إنسانًا»، مؤكدة إنها ستستأنف على الحكم.

ومن المقرر أن تتم محاكمة ألبيك بالدوين بتهمة القتل العمد، في شهر يوليو المقبل، وذلك في موقعة مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص، وإصابة المخرج جويل سوزا، أثناء تصوير فيلم «صدأ - rust».