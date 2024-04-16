يرى بشير التابعي مدافع منتخب مصر السابق، أن الزمالك قدم مستوى جيد أمام الأهلي ولعب أفضل مبارياته منذ بداية الموسم الجاري.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء الإثنين على ستاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وقال التابعي في تصريحات تليفزيونية: "لا أعرف لماذا تم إلغاء ركلة جزاء سيف الجزيري، من جانب الحكم إبراهيم نور الدين، وأيضا محمد عبدالمنعم مستواه متراجع وكان يستحق البطاقة الحمراء بعد الاعتداء بدون كرة على الجزيري".

وأضاف: "عبدالمنعم من اللاعبين الجيدين، لكن من بداية الموسم لديه تكبر وتعالي على الكرة، وأدائه أثر بالسلب على مستوى رامي ربيعة، وكان منعم يقدم مستوى جيدًا في الموسم القادم وحزين لتراجع مستواه".

وأتم: "أداء رامي ربيعة متذبذب، لكنه لا أنتظر منه أن يتحمل عبء دفاع الأهلي باستمرار، وكان من الممكن أن ينقذ كرة الجزيري في الهدف الأول".